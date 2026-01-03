New York’ta göreve yeni başlayan Belediye Başkanı Zohran Mamdani, selefi Eric Adams döneminde alınan tartışmalı kararlara yönelik ilk adımını attı.

Mamdani, imzaladığı kararnameyle Adams’ın görev süresinin son döneminde yürürlüğe koyduğu tüm düzenlemeleri geçersiz kıldı.

Adams dönemi kararnameleri toplu şekilde iptal edildi

The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Mamdani, dün gerçekleştirilen yemin töreninin hemen ardından bir kararnameye imza atarak, Eric Adams’ın Eylül 2024’ten itibaren çıkardığı tüm kararnameleri yürürlükten kaldırdı. Adams’ın söz konusu dönemi, hakkında yöneltilen yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yeni Belediye Başkanı, bu süreçte alınan kararların şehir yönetiminde hukuki ve siyasi tartışmalara neden olduğunu belirterek, New York’ta yeni bir sayfa açmak istediklerini vurguladı.

İsrail’i ilgilendiren kararlar da geçersiz sayıldı

İptal edilen düzenlemeler arasında, Adams yönetiminin İsrail’e yönelik aldığı kararlar da yer aldı. Geçtiğimiz ay imzalanan bir kararname, New York’taki belediyeye bağlı kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail kaynaklı yatırımlardan çekilmesini yasaklıyordu. Mamdani’nin kararıyla birlikte bu uygulama da yürürlükten kalkmış oldu.

Antisemitizm tanımını genişleten düzenleme de iptal

Adams’ın Haziran 2025’te yürürlüğe koyduğu bir diğer kararname ise “antisemitizm” kavramının kapsamını genişleterek, İsrail’e yönelik bazı eleştirilerin de bu tanım içine alınmasını öngörüyordu. Söz konusu düzenleme de Mamdani’nin iptal ettiği kararnameler arasında bulunuyor.

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı göreve başladı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım’da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre New York’un yeni belediye başkanı olmuştu.

Mamdani, son yüzyılda ABD’nin en büyük kentinin başına geçen en genç ve aynı zamanda ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Seçimlere rekor katılım

CBS News verilerine göre, seçimlerde 2 milyondan fazla New Yorklu sandık başına gitti. Bu rakam, 1969’dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı olarak dikkat çekti.

Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etti

Mamdani, binlerce kişinin katıldığı açık hava töreninde Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek resmen görevine başladı.

Törende yaptığı konuşmada, New York’ta adalet, eşitlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti.