Son Mühür- İran'da Molla rejimi 1979'dan bu yana en kritik dönemlerinden birine daha sahne oluyor.

İran para birimi Tümen'in dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri yayılarak büyüyor.

Hamaney yönetimiyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki görüş ayrılığını gözlr önüne seren protesto gösterilerini değerlendiren Pezeşkiyan,

"İnsanlar memnun değilse bizim hatamız, suçu ABD veya başkalarında aramayın" sözleriyle protestolara hak verdiğini duyurmuştu.

İsrail'le 12 gün savaşında hayalet B2 uçaklarıyla İran'ı bombalayan ABD, İran'daki gösterilerle ilgili ilk kez sessizliğini bozu.



İran’da tırmanan hükümet karşıtı protestolara ilişkin Truth Social'dan açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden Tahran yönetimine yönelik çok sert bir mesaj yayımladı.

Trump, protestoculara yönelik olası bir katliam durumunda askeri müdahale sinyali vererek, ''Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız'' mesajı verdi.



2018'de bu yana ağır yaptırımlarla boğuşan İran ekonomisinde yaşanan kaos nedeniyle başlayan gösterilerde rejimin geleceğine dair endişeler şu an için bulunmuyor.

İran'ın çok geniş bir coğrafyasına yayılan gösterilerde en az 7 göstericinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.