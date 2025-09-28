Son Mühür- Gazze'de insanlık dışı katliamlara imza atan İsrail askerleri için elini kolunu sallayarak seyahat etme özgürlüğü ortadan kalkıyor.

BM'de boş sıralara seslenmek zorunda kalan Netanyahu'nun soykırım emrini uygulayan bir İsrail askerinin İspanya'da Madrid derbisi izleme hayalleri başını belaya soktu.

İsrail işgal ordusundan bir çavuş, Gazze’deki görevinden izinli olarak Real Madrid–Atletico Madrid maçını izlemek için Madrid’e geldi.



Filistinli bir gazeteci şikayet etti...



Sosyal medya paylaşımlarında Filistinli sivillere zarar verirken yaptığı katliamları gururla gösteren İsrail askeri İspanya'ya girmesinin ardından Filistinli aktivistlerin radarına takıldı.



İspanya'da ikamet eden Filistinli bir gazetecinin avukatı aracılığıyla şikayetinin ardından İsrail askerinin gözaltına alındığı ve hakkında Gazze’de işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle ulusal mahkemede dava açıldığı öğrenildi.

Arda Güler'in bir gol ve bir asistle oynadığı karşılaşmada ev sahibi Atletico Madrid, Real Madrid karşısında sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı.