Netflix, mobil cihazlardan televizyonlara içerik aktarma özelliğinde köklü bir değişikliğe gitti. Son günlerde uygulamada “Yayınla (Cast)” düğmesinin kaybolduğunu fark eden kullanıcıların artan şikayetleri üzerine, platformun yardım sayfasında yapılan güncelleme ile durum netleşti. Buna göre Netflix, çoğu modern televizyon ve yayın cihazında mobil yansıtma desteğini kaldırdı.

Kullanıcılar artık TV kumandasına yönlendiriliyor

Kararın ardından mobil uygulama üzerinden TV’ye aktarım yapmak isteyen aboneler, yayın seçeneğini bulamıyor. Netflix, güncellenen bilgilendirme notunda kullanıcıların artık platformda gezinmek için TV’nin kendi kumandasını kullanması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, Google TV, Google TV Streamer ve pek çok akıllı TV modelinde yansıtma desteğinin sona erdiği anlamına geliyor.

Cast desteği yalnızca bazı cihazlarda sürecek

Netflix’in aldığı karar tüm planlar için geçerli olsa da istisnalar bulunuyor. Google Cast teknolojisini yerel olarak destekleyen bazı eski Chromecast modelleri ve sınırlı sayıdaki uyumlu televizyonlarda mobil yayın halen kullanılabiliyor. Ancak reklamlı abonelik planındaki kullanıcılar bu istisnadan yararlanamayacak. Yayın desteği yalnızca reklamsız planlarda aktif olacak.

Kararın aboneleri nasıl etkileyeceği merak konusu

Mobil yansıtma özelliği, özellikle telefon veya tablet üzerinden içerik seçip TV’ye aktarmayı tercih eden kullanıcılar tarafından yoğun biçimde kullanılıyordu. Bu nedenle kararın izleme alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği şimdiden tartışılıyor. Netflix ise yol haritasına yönelik detaylı bir açıklama yapmadan, değişikliğin tamamen uygulandığını doğrulamakla yetiniyor.