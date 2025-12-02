Son Mühür- Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, Münevver Karabulut’un annesi tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkeme, telafisi güç zararların oluşmaması adına, murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana dek belgeselin yayın sürecinin durdurulmasına hükmetti.

Tüm platformlarda yayın yasağı getirildi

Kararla birlikte belgeselin; sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital kanallar dahil olmak üzere hiçbir satış ve dağıtım mecrasında yayımlanmasına izin verilmeyecek. Netflix’in dünya genelinde yayınladığı “true crime” kategorisindeki yapımlar arasında yer alacağı belirtilen belgeselin ilk fragmanı paylaşılmış ancak yayın tarihi açıklanmamıştı.

Hukuki süreç sonuçlanana kadar beklemeye alındı

Mahkemenin tedbir kararı, belgeselin yayın planını tamamen durdurmuş oldu. Yapımın geleceğine ilişkin nihai karar, yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasının ardından verilecek.