Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu. Erdoğan, şehitleri anarak başladığı konuşmasında, terörle mücadeleden bölgesel gelişmelere kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi.

Şehitlere vefa vurgusu

Şehitlerin fedakarlığını hatırlatan Erdoğan, “Milleti, bayrağı ve vatanı uğruna toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Onların manevi varlığı bugün de bizlere eşlik ediyor. Şehit ve gazi yakınlarını her zaman bağrına basan bir milletiz. Bu vatan, bize şehitlerimizin emanetidir” ifadelerini kullandı.

“Terörle mücadelede zor sınavlardan geçtik”

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, “Şehadet şerbetini içen yiğitlerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ettik, çok zor dönemlerden geçtik. Milletimizin birliğini hedef alan tuzakları bozduk” dedi.

Netanyahu’ya sert eleştiri

Bölgesel gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Gazze kasabı” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Netanyahu’nun başında olduğu katliam şebekesi, saldırılarını her gün yeni bir ülkeye yönelterek barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır süren soykırıma en güçlü itiraz yine Türk milletinden yükseliyor. Bu tavrımız zalimleri ve destekçilerini rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

“Biz misafir değil, ev sahibiyiz”

Türkiye’nin köklü geçmişine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalci. Biz ev sahibiyiz ve kıyamete kadar burada olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse bize tarih dersi veremez” sözleriyle mesaj verdi.

“Türkiye 2 bin yıllık devlet geleneğine sahip”

Erdoğan, Türkiye’nin tarih sahnesindeki köklü rolünü hatırlatarak, “Biz yeni kurulmuş bir devlet değiliz. Hafızasında 2 bin yıllık birikim taşıyan bir devletiz. Bize sataşanların kök salmaya çalıştığı topraklarda biz asırlarca adalet dağıttık, düzen kurduk” dedi.

“Her oyunu bozacak kudrete sahibiz”

Türkiye’nin emperyalist ve siyonist planlara karşı kararlı tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Allah’ın izniyle her türlü oyunu bozacak güç, basiret ve imkâna sahibiz. Soğukkanlı bir şekilde yolumuza devam ederek birlik ve beraberlik içinde bu oyunları bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.