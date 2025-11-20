Son Mühür - Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine gönderilen şüpheli paket, kısa süreli bir güvenlik hareketliliğine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinde bomba ihbarı yapıldı. İsrail basını YNET, Netanyahu’nun ofisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu ve bomba imha ekiplerinin beklendiğini aktardı. Netanyahu’nun ofisine gönderilen tanımlanamayan paket, bölgede kısa süreli bir güvenlik hareketliliğine neden oldu. Güvenlik güçleri olası riski bertaraf etmek için hızla devreye girdi. Paketin içeriğini incelemek üzere uzman bomba imha ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı inceleme sonucunda, söz konusu paketin herhangi bir güvenlik tehdidi taşımadığı belirlendi.