İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta Suriye’ye yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan İsrail askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Netanyahu, askerlerle görüşmesinin ardından bölgedeki güvenlik politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Hermon Dağı dahil silahsızlandırılmış tampon bölge oluşturulmalı”

Netanyahu, Suriye’nin sınır hattında silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'nin yapmasını beklediğimiz şey, Şam’dan tampon bölgeye kadar, Hermon Dağı da dahil olmak üzere silahsızlandırılmış bir güvenlik hattı oluşturmasıdır. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu bölgeleri elimizde tutuyoruz ve bu bizim yükümlülüğümüzdür.”

Başbakan, bu ilkeler doğrultusunda hareket edildiği sürece iki ülke arasında bir anlaşmanın mümkün olabileceğini ifade ederek, “Her ne olursa olsun güvenlik ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Trump’ın uyarısından sonra dikkat çeken çıkış

Netanyahu’nun bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce sosyal medya üzerinden İsrail yönetimini uyarmasının hemen ardından geldi. Trump, paylaşımında İsrail’e, Suriye ve yeni yönetimin istikrarını bozabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

İki lider arasında telefon trafiği

Uyarı mesajının ardından Trump ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD Başkanı, Suriye’de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğinde yaşanan gelişmelerden “son derece memnun” olduğunu dile getirerek ülkenin istikrara yönelmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

Bölgedeki gerilim yeniden gündemde

Netanyahu’nun açıklamaları, Suriye sınır hattında son dönemde artan askeri hareketlilik ve iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle bölgesel diplomasi açısından yakından takip ediliyor. Hem ABD hem de İsrail cephesindeki açıklamalar, Suriye sınırında yeni bir güvenlik denkleminin şekillenebileceğine işaret ediyor.