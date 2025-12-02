Manavgat Belediyesi’nin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Aralık 2025 tarihli bilirkişi ön inceleme raporu kritik bir sürecin kapısını araladı. Raporda, bazı kamu görevlilerinin “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarına karıştığı yönünde tespitlere yer verildi.

49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten ekipler, toplam 49 kişi hakkında operasyon kararı aldı. Şüphelilerin çoğunun, belediyenin önceki dönemindeki ihale süreçleri ve uygulamalarında görev aldıkları belirtildi.

19 kişi gözaltında: Hem mevcut hem eski çalışanlar var

Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı adres baskınlarında, aralarında halen Manavgat Belediyesi’nde görev yapan personellerin ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilebileceği öğrenildi.

Soruşturmanın merkezinde ihale süreçleri bulunuyor

Yetkililer, dosyada özellikle bazı projelerin ihale süreçlerine dair usulsüzlüklere odaklanıldığını belirtiyor. İddialar arasında, ihalelerde rekabetin engellenmesi ve yüklenici firmalarla yapılan işlerde mevzuata aykırı uygulamalar yer alıyor.

Soruşturma derinleşiyor

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından, raporda adı geçen diğer kişilere yönelik yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor. Manavgat Belediyesi’nin önceki dönemine ilişkin soruşturmanın çok yönlü biçimde devam ettiği vurgulandı.