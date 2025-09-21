İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararına sert tepki gösterdi. Netanyahu, böyle bir gelişmenin asla gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, İsrail’in yanıtını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.

Filistin tanımasına sert tepki

Netanyahu, üç ülkenin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün’ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak” ifadelerini kullandı. İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın adımını, “teröre verilen büyük bir ödül” olarak niteledi.

İsrail’in yanıtı ABD ziyareti sonrası

Başbakan Netanyahu, söz konusu karara karşı İsrail’in resmi yanıtını önümüzdeki hafta ABD dönüşünde açıklayacaklarını belirtti. Diplomatik çevrelerde, bu yanıtın oldukça sert olacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Yerleşim yerleri iki Katına çıkacak

Açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise Netanyahu’nun yasadışı Yahudi yerleşim yerleri hakkındaki sözleri oldu. Başbakan, Filistin devletinin tanınmasına karşılık olarak yerleşim yerlerinin iki katına çıkarılacağını dile getirdi.

Uluslararası tepkiler bekleniyor

İsrail’in bu söylemi, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Uzmanlara göre, Filistin meselesinde yaşanan bu gelişme, bölgede tansiyonu daha da yükseltecek.