Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da sel ve taşkınlara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da sel alarmı

Bölge genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış kısa sürede derelerin taşmasına yol açtı. Birçok noktada yollar su altında kalırken, vatandaşlar sel riskine karşı tedbir almaya çalıştı. Şiddetli sağanak nedeniyle özellikle Rize ve Artvin’de dere kenarlarında taşkın tehlikesi yaşandı.

DSİ ekipleri sahada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada sel ve taşkınlara karşı Devlet Su İşleri ekiplerinin ilk andan itibaren sahada görev aldığını belirtti. Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Sağanak yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı DSİ’nin Yeşil Karıncaları ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da 135 iş makinesi ve 183 personelimizle aralıksız olarak görev alıyoruz.”

Vatandaşlara “geçmiş olsun” mesajı

Bakan Yumaklı, selden etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşların güvenliği için tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiğini söyledi.

Sel tehlikesi sürüyor

Meteoroloji, bölgede yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, vatandaşların dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı. Ekipler sahada teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.