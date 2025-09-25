Son Mühür - Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddialarıyla hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Netanyahu’yu taşıyan uçak, güvenlik ve diplomatik kaygılar nedeniyle alışılmış rotadan saparak farklı bir güzergah izledi. Tel Aviv’den New York’a hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulunan Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyan ülkelere sert eleştiriler yönelteceğini ifade etti. Ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonlarla ilgili İsrail’in “hedeflerini” değerlendireceklerini söyledi.

Akdeniz üzerinden ABD’ye gitti

Ancak FlightRadar'da yayımlanan harita verilerine göre Netanyahu'nun bu yolculuğunda izlenen uçuş rotası farklılık gösterdi. Normalde Avrupa üzerinden ABD’ye yönelen uçak, bu kez Akdeniz’i baştan sona geçerek Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandı; ancak Fransa hava sahasına girmedi. İsrail medyası, bu rota değişikliğinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle oluşan güvenlik endişelerinden kaynaklandığını aktardı. UCM, 21 Kasım’da Gazze’de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama kararı almıştı.