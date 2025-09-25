Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve kamuoyunda "açılım süreci" olarak adlandırılan siyasi gelişmeler, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı. Sürecin Meclis ayağında kurulan komisyonda yer alan DEM Parti üyeleri, bugün yayımladıkları ortak açıklamayla dikkat çekici bir talepte bulundular. Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın, Kürt sorununun kalıcı çözümü için Meclis'teki komisyon tarafından dinlenmesi gerektiği belirtildi.

DEM Parti'den kritik çözüm önerisi

DEM Parti’nin “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri” olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, komisyon çalışmalarının birinci aşamasının ve dinlemelerin sonuna yaklaşıldığı ifade edildi. Vekiller, farklı çevrelerden gelen barış ve çözüme dair önerileri kıymetli bulduklarını belirterek, partileri açısından bu aşamanın temel sonucunun Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün kaçınılmazlığı olduğu sonucuna ulaştıklarını kaydetti.

Açıklamada, Kürt meselesinin siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınarak kalıcı bir çözümün geliştirilmesinin en doğru yöntem olduğu vurgulandı. En çarpıcı talep ise şu ifadelerle dile getirildi: “Örgütsel, siyasal ve toplumsal karşılığı ve belirleyicilik düzeyi açık olan Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır.” DEM Partili vekiller, gerçek bir çözüme ulaşmanın, sorunu açıkça adlandırmaktan ve hakikate göre hareket etmekten geçtiğini vurgulayarak, Öcalan'ın dinlenmesinin mevcut sürecin başarılı bir şekilde sonlandırılması açısından belirleyici önemde olduğunu belirtti.

Siyasal aşamadan hukuk aşamasına geçiş hazırlığı

DEM Parti, komisyon çalışmalarının Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni bir faza geçeceğini öngörüyor. Vekillerin açıklamasına göre, siyasal ve toplumsal aşama olarak nitelendirilen birinci aşama, yerini hukuk aşaması olarak tarif edilen ikinci aşamaya bırakacak. Komisyonun varlık amacının, sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelere ilişkin taslaklar ve tavsiyeler oluşturmak olduğunun altı çizildi.

Bu kapsamda, DEM Parti'nin ilgili kurullarının süreç başından beri çeşitli başlıklarda kapsamlı hazırlıklar yaptığı belirtildi. Bu hazırlıklar arasında; Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK’de ihtiyaç duyulan değişiklikler; kayyım düzenlemesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi; ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim-öğrenim gibi kritik konular yer alıyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "örgütü lağvettiğini açıklasın" çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda "açılım tiyatrosu" olarak nitelendirilen bu süreç, daha önce de tartışmalı taleplere sahne olmuştu. Süreç, Öcalan’ın örgütü fesih çağrısı, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve teröristlerin silahları yakması gibi aşamalarla devam etmişti. "Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu" adıyla Meclis'te yürütülen bu sürecin önceki toplantılarından birinde, komisyon üyeleri arasında terörist "Abdi"nin de Ankara'ya gelerek dinlenmesi yönünde bir talep dile getirilmişti.