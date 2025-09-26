Son Mühür- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği Netenyahu korkusundan farklı bir rota izlemeyerek ABD'ye olan uçuşunu tamamlayabildi.

Netanyahu, birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını kullanmadan, dolambaçlı bir rota izleyerek ABD'ye uçtu .

ABD'nin Air Force One uçağına eşdeğer olan İsrail yapımı "Siyon Kanatları" adlı uçak, Yunanistan ve İtalya üzerinden uçtuktan sonra Atlas Okyanusu'nu geçmeden önce güneye, Cebelitarık Boğazı'na yöneldi.



İsrail medyası duyurdu...



İsrail hükümeti bu hamlenin nedenini resmi olarak açıklamazken, İsrail medyası, gerekçenin kendisini tutuklamak zorunda kalacak bir ülke üzerinden uçmaktan kaçınmak olduğunu bildirdi.

Netanyahu'nun daha kısa bir uçuş için uçağın Fransa, İspanya, Portekiz, İrlanda ve Birleşik Krallık üzerinden uçması gerekecekti. Ancak, bu ülkelerin hepsi UCM tüzüğünü imzalamış olup, hava sahalarına girmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmekle yasal olarak yükümlü olacaklardı.

Boş salona konuştu...



BM Genel Kurulu'na hitap eden Netanyahu'nun konuşması öncesi salonun boşaldığı görüldü. Netanyahu'nun gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.