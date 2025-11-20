Son Mühür - İş Kanunu’na göre işveren, geçerli bir gerekçe olmaksızın işçiyi işten çıkarırken belirli bir süre önceden bildirimde bulunmak zorunda. Bu süre, kamuoyunda ihbar süresi olarak adlandırılıyor ve çalışanın işyerindeki kıdemine göre değişiyor:
- 6 aydan kısa çalışan: 2 hafta
- 6 ay – 1,5 yıl arası çalışan: 4 hafta
- 1,5 – 3 yıl arası çalışan: 6 hafta
- 3 yıldan fazla çalışan: 8 hafta
İşveren, ihbar süresini tanımadan işçiyi işten çıkarırsa, ihbar tazminatını ödemek zorunda kalıyor. İhbar süresi içinde işyerinde maaş artışı gerçekleşmişse, kıdem tazminatının hangi ücret üzerinden hesaplanacağı uzun süredir tartışma konusu oluyordu.
Yargı sürecinde neler yaşandı
15 Kasım 2025’te bir işçiye 8 haftalık ihbar süresi verilerek işten çıkarma bildirimi yapıldığında, 1 Ocak 2026’da işyerinde zam uygulanmışsa kıdem tazminatının hangi maaş üzerinden hesaplanacağı tartışma konusu oluyor ve bu nedenle birçok dava açılıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, köşe yazısında yaşanan yargı sürecini detaylarıyla aktardı. Denizli’deki bir işçi, ihbar süresi tanınmadan ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığını belirterek, ihbar süresi içinde yapılan zammın kıdem tazminatına yansıtılmasını talep etti. Ancak hem iş mahkemesi hem de Denizli Bölge Adliye Mahkemesi işçinin talebini reddetti. İşçinin avukatı araştırma yaparken, aynı durumda olan başka bir işçi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin aksine, kıdem tazminatının ihbar süresi içinde yapılan zam dikkate alınarak ödenmesi gerektiğine hükmettiğini gördü. Bu çelişki üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.
Emsal niteliğinde karar
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını dikkate alarak önemli bir değerlendirmede bulundu. Kararda şu ifadelere yer verildi:
İhbar süresi tanınmadan ve ihbar tazminatı tam olarak ödenmeden yapılan fesihlerde, ihbar süresi boyunca işyerinde yapılan zamların işçiye yansıtılması gerektiği belirtildi. Kararda, iş sözleşmesinin hukuken ihbar süresi sonuna kadar devam ettiği ve geçmiş Yargıtay içtihatlarının da bu yönde olduğu vurgulandı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre, Yargıtay, “İhbar süresi boyunca işyerinde yapılan maaş artışından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin faydalanması gerekir” görüşünü benimsedi.