İşveren, ihbar süresini tanımadan işçiyi işten çıkarırsa, ihbar tazminatını ödemek zorunda kalıyor. İhbar süresi içinde işyerinde maaş artışı gerçekleşmişse, kıdem tazminatının hangi ücret üzerinden hesaplanacağı uzun süredir tartışma konusu oluyordu.

15 Kasım 2025’te bir işçiye 8 haftalık ihbar süresi verilerek işten çıkarma bildirimi yapıldığında, 1 Ocak 2026’da işyerinde zam uygulanmışsa kıdem tazminatının hangi maaş üzerinden hesaplanacağı tartışma konusu oluyor ve bu nedenle birçok dava açılıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, köşe yazısında yaşanan yargı sürecini detaylarıyla aktardı. Denizli’deki bir işçi, ihbar süresi tanınmadan ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığını belirterek, ihbar süresi içinde yapılan zammın kıdem tazminatına yansıtılmasını talep etti. Ancak hem iş mahkemesi hem de Denizli Bölge Adliye Mahkemesi işçinin talebini reddetti. İşçinin avukatı araştırma yaparken, aynı durumda olan başka bir işçi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin aksine, kıdem tazminatının ihbar süresi içinde yapılan zam dikkate alınarak ödenmesi gerektiğine hükmettiğini gördü. Bu çelişki üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Emsal niteliğinde karar