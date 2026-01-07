Uzmanlar, cereulide toksininin yüksek sıcaklığa karşı son derece dirençli olduğunu ve kaynar suyla hazırlanan mama karışımının bile bu toksini etkisiz hale getiremediğini belirtiyor. Bu nedenle ailelere, geri çağırılan bebek mamalarını kesinlikle kullanmamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunuluyor. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile koordineli yürütülen süreçte, şu ana kadar bildirilen bir hastalık vakası olmasa da bebek sağlığı için maksimum önlem alınıyor.

Nestle SMA mama geri çağırma nedeni nedir?

Nestlé'nin geri çağırma kararının arkasındaki ana sebep, bebeklerin hassas sindirim sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabilecek cereulide toksinidir. Bu toksin, Bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen ve gıda zehirlenmelerine neden olabilen tehlikeli bir bileşiktir. Özellikle bebeklerde kusma, ishal, bulantı ve ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.

Nestlé yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere yaşattığımız endişe veya rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Hangi Nestle SMA bebek mamaları toplatılıyor?

Türkiye'de geri çağırılan SMA bebek maması ürünleri arasında SMA COMFORT 1, SMA OPTIPRO 1 ve SMA AR markaları yer alıyor. Parti numaraları 51690346AC, 51680346BB, 52660346BB, 52670346BA ve 5124080661 gibi kodları içeren toplam 22 farklı parti numaralı ürün listede bulunuyor. Aileler, bebek maması kutularının üzerindeki parti numaralarını kontrol ederek ürünlerinin geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmeli.

Ailelere öneriler

Nestlé, geri çağırılan SMA bebek mamalarını satın almış ailelere şu tavsiyelerde bulunuyor: Ürünleri kesinlikle kullanmayın, satın aldığınız perakendeciye iade ederek geri ödeme alın ve herhangi bir hastalık şüphesi durumunda sağlık uzmanına başvurun. Detaylı bilgi için Nestlé'nin 444 77 62 numaralı tüketici iletişim hattı aranabilir.