Son Mühür- Neşet Ertaş Ozan mı? Değil mi? Anadolu müziğinin en çok sevilen isimleri arasında yer alan Ertaş hakkında ilginç tartışmayı başlatan isimse AK Parti eski Milletvekili Uğur Işılak oldu.

Katıldığı bir programda Neşet Ertaş için,

‘’ "Neşet Ertaş sadece türkü okuyan bir adamdı. Türkiye'nin etlisine, sütlüsüne karışmazdı. O sadece mahalli manada türkü söyleyen bir adam olduğu için tam ozanlık kelimesiyle örtüşmüyor Neşet Ertaş’a. Yani biraz daha protest yapısı, bilge yapısı olması lazım ozan dediğiniz kişinin.

Bir çok devlet meselesi ile, toplum meselesi ile, siyasi mesele ile alakalı fikir beyan edebilecek nitelikte ve bundan asla korkmayan, çekinmeyen bir yapıya sahip olan insan demektir." İfadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

O kadar terbiyesiz ki bu insanlar...

Sosyal medyada gündem olan konuda Uğur Işılak’a yönelik tepkilerin çığ gibi arttığı görüldü. Işılak yeni bir açıklamayla sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, Ertaş yaşarken onu ozan olarak değerlendirdiğini ve bir türküsünü seslendirdiğini açıkladı.

‘’Neşet Ertaş’ı bir ozan olarak bilirim’’ diyen Işılak,

‘’Ertaş bir ozandır. Şimdi tweetlerde dolaşıyor, ‘’Ertaş ozan değildir’’diye, o kadar ayıp, o kadar terbiyesiz ki bu insanlar, ben inanın algılamakta zorluk çekiyorum. Neşet Ertaş’a eser yapmış bir adamım ben. Kırşehir’de Ertaş’ım, Yozgat’ta çok sırdaşım, ey Sivaslı gardaşım diye. Neşet Ertaş bir ozandır ama bir ozan olarak anılmaz. Konu budur.’’ Sözleriyle yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Yaşayan insan hazinesi seçilmişti...

2012’de son nefesini veren Neşet Ertaş, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alınarak "Yaşayan insan hazinesi" kabul edilmişti.