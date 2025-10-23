Neşe Aksoy, son yıllarda akciğer kanseriyle mücadele etti. Hastalığı nedeniyle bir süredir medyadan ve sanat hayatından uzak kaldı. 22 Ekim'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden sanatçı, Türk sinemasında ve sahne sanatlarında önemli bir iz bıraktı.

Neşe Aksoy kimdir?

Neşe Aksoy, 1966 yılında İstanbul’da doğdu ve Türk sinemasında Yeşilçam’ın unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Kanada’da British Columbia Institute of Technology’de sistem analizi ve proje yönetimi eğitimi aldıktan sonra bilgisayar ve IT sektöründe yöneticilik yaptı. Ancak onu Yeşilçam’da ünlü yapan, sahne ve oyunculuk alanındaki yetenekleri oldu.

Neşe Aksoy, oyunculuğa genç yaşta adım attı ve kısa sürede “Arkadaşım”, “Kızlar Sınıfı Yarışıyor”, “Lodos Zühtü”, “Yetim”, “Vahşi Aşk”, “Güldürme Beni” gibi filmlerle tanındı. Tarık Akan ve Fikret Hakan ile birlikte rol aldığı “Arkadaşım” adlı filmdeki performansı özellikle hafızalarda kaldı. Sadece sinema alanında değil, müzik ve resimle de ilgilendi, çeşitli sergiler açtı. Film-San Vakfı kurucularından biri olarak sinema sektörünün gelişimine katkı sundu.

Sanatçının rol aldığı öne çıkan filmler arasında şunlar yer alıyor:

Arkadaşım (1982)

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1985)

Lodos Zühtü (1984)

Yetim (1985)

Vahşi Aşk (1985)

Güldürme Beni (1984)

Kader Çıkmazı (1984)

Can Kurban (1983)

Sevgi Damlacıkları (1985)

Raslantı (1989)

Tutunamayanlar (1989)

Sevda (1986)

Saklambaç (1994)

Fedai (1990)

Neşe Aksoy’un hem sanat hem akademi hayatında örnek bir yol çizdiği görülüyor. Akciğer kanseri nedeniyle hayata veda eden Aksoy, arkasında filmografi ve kültür alanında kalıcı eserler bıraktı. Sinema ve müzikte bıraktığı izlerle Türk sanat dünyasının unutulmaz isimlerinden biri oldu.