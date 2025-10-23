Söylemezsem Olmaz programı yeni sunucu kadrosu ile 23 Ekim sabahından itibaren Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Lerzan Mutlu, müzik ve televizyon geçmişiyle ekranlarda, Nihat Doğan ise magazin ve sosyal medyada aktif şekilde yer almaya devam ediyor. İkili, magazin gündemini izleyiciye aktarıyor, şu an için iş birliği dışında özel bir yakınlıkları yok.

Lerzan Mutlu kimdir?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977’de İstanbul’da doğdu. Türk müziği ve televizyonculuk alanında uzun yıllardır tanınan isimler arasında yer alıyor. Erenköy İlkokulu, Kadıköy Kız Koleji ve Yıldız Koleji’nde eğitim aldı. Liseyi bitirdikten sonra kısa süreliğine İsviçre’de özel bir üniversitede okudu, ardından Türkiye’ye döndü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı da kazandı fakat eğitimini yarım bıraktı ve sahneye yöneldi. Müziğin yanında televizyon programlarında da sunuculuk yapıyor.

Lerzan Mutlu, özellikle magazin programları ve tartışma programlarında sunucu olarak sık sık ekrana çıktı. Popülerliğini magazin gündemini yorumlayan projelerde artırdı. Bir dönem “Beyaz Show” ve “Asla Unutma” gibi yapımlarda konuk veya oyuncu olarak yer aldı. En güncel görevi ise, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programının sunuculuğu oldu. Programda, magazin ve gündem konularını izleyiciye aktarıyor. Lerzan Mutlu, 23 Ekim’den itibaren Söylemezsem Olmaz programında Nihat Doğan ile birlikte sunuculuk görevini üstlendi.

Nihat Doğan ise uzun süre magazin yorumculuğu, şarkıcılık ve TV programlarında yer aldı. Son dönemde İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenmişti fakat bu evlilik kısa sürdü ve boşanma gündeme geldi. Nihat Doğan’ın özel hayatı magazin gündeminde sıkça yer buldu. Lerzan Mutlu ile Nihat Doğan arasında şu anda herhangi bir romantik birliktelik bulunmuyor. İkili sadece program sunuculuğunda iş birliği yapıyor.