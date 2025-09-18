Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi’ne yeni bir “Oyun Sokağı” kazandırdı. Geleneksel oyunların oynanabileceği renkli tasarımlarla donatılan sokak, hem çocukların hem de ailelerin beğenisini kazandı.

Güvenli sosyal alan

Cumhuriyet Mahallesi Mürşide Altınçubuk Ortaokulu önünde oluşturulan Oyun Sokağı, yaklaşık 500 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Zeminine çizilen grafiklerle çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyecek geleneksel oyun alanları hazırlandı. Ayrıca, projenin hayata geçirildiği 6713 Sokak’ta gerekli parke tamiratları da yapılarak bölge daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Yeni eğitim yılına renk kattı

Yeni eğitim döneminin başlangıcında hizmete açılan Oyun Sokağı, öğrencilerin okul çıkışında güvenle vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturdu. Mahalle sakinleri ve veliler, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Çocuklar önceliğimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri ve kendi mahallelerinde özgürce vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak en büyük önceliklerimizden biri. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın bu imkânlardan faydalanabilmesine önem veriyoruz. Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Oyun Sokağı ile hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hem de mahalle kültürünü güçlendirmeyi amaçladık. Karşıyaka’nın her köşesinde eşit ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz.”