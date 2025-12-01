Son Mühür - Güney Asya’yı etkisi altına alan aşırı yağışlar, sel ve heyelanlara yol açarak geniş bir bölgede ciddi yıkıma neden oldu. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’dan gelen bilanço rakamları, bölgenin son yıllardaki en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu “iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının en çarpıcı örneklerinden biri” olarak değerlendiriyor.
Sri Lanka felaketi yaşıyor
Sri Lanka, Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı yoğun yağışlar ve peş peşe gelen heyelanlar nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Ülkede can kaybı 334’e yükselirken, bunun 2004 tsunamisinden bu yana yaşanan en büyük doğal afet olduğu belirtiliyor. Başkent Colombo’nun alçak bölgeleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, olağanüstü hal ilan ederek, “Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız” dedi.
Ölü sayısı 442 oldu
Endonezya’nın Sumatra Adası, sel ve heyelanların ağır etkisi altında bulunuyor. Ülkede 442 kişi hayatını kaybederken, 402 kişi hâlâ kayıp. En çok etkilenen bölgelerde yollar çökmüş ve iletişim tamamen kopmuş durumda. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ bağlantı kuramadıklarını açıkladı. Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu, sadece bir duvar kalmıştı; onun yanına çadır kurduk.” Bölgeye yardım ulaştırmak için Cakarta’dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Meureudu’da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.
Hükümete tepkiler büyüyor
Tayland’da son on yılın en şiddetli sellerinden biri yaşandı ve ülkede 162 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini açıkladı; ancak afet yönetimine yönelik tepkiler giderek artıyor. Bilim insanlarına göre, her yıl haziran–eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, bu kez tropikal fırtınaların etkisiyle olağanüstü bir güç kazandı. Artan yağış şiddeti, güçlü rüzgârları, ani selleri ve geniş çaplı heyelanları tetikledi. Ditwah Kasırgası’nın Sri Lanka’nın ardından Hindistan’ın güney kıyılarına doğru ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor.