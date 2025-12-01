Endonezya’nın Sumatra Adası, sel ve heyelanların ağır etkisi altında bulunuyor. Ülkede 442 kişi hayatını kaybederken, 402 kişi hâlâ kayıp. En çok etkilenen bölgelerde yollar çökmüş ve iletişim tamamen kopmuş durumda. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ bağlantı kuramadıklarını açıkladı. Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu, sadece bir duvar kalmıştı; onun yanına çadır kurduk.” Bölgeye yardım ulaştırmak için Cakarta’dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Meureudu’da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Hükümete tepkiler büyüyor