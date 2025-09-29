Güllü’nün patronundan şoke eden iddia: “Kesinlikle öldürüldü”

Son Mühür- Güllü’nün 1,5 yıldır birlikte çalıştığı patronu Ferdi Aydın, bir televizyon programına bağlanarak çarpıcı iddialar ortaya attı. Sunucunun, “Sizce öldü mü, öldürüldü mü?” sorusu üzerine Aydın, “Kesinlikle öldürüldü” yanıtını verdi.

Aydın, Güllü’nün belinde platin bulunduğunu hatırlatarak, “Platin olan bir kadın, ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Sahnede bile çoğunlukla oturarak şarkı söylerdi. O gün de aynı şekilde ayakta uzun süre kalması mümkün değildi” dedi.

Görgü tanıklarının anlatımları

Olayın yaşandığı gün saat 01.30 civarında Güllü’nün yere düştüğünü belirten Aydın, “Bütün kemikleri kırılmıştı. Orada bir çocuk görmüş, şok geçirdiğini söylüyor. Ancak oğlunun gece 03.00’te olay yerine gelip sabaha karşı açıklama yapması kafaları karıştırıyor. Bu durumda herkesin bir şekilde haberi var” ifadelerini kullandı.

“Kızıyla yaşadığı sorunlar vardı”

Aydın, Güllü’nün ailesine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Güllü’nün kızının yasaklı madde kullanımına dair sabıkaları olduğunu iddia eden Aydın, “Kızı, bu sebeplerden dolayı annesini suçluyordu” dedi.

Asistanı hakkında da suçlama

Ferdi Aydın, Güllü’nün asistanının da sanatçıya kötü davrandığını öne sürerek “Güllü Hanım son dönemde hem ailesinden hem de yakın çevresinden baskı altındaydı” ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümünün ardından “kaza mı, cinayet mi?” tartışmaları giderek büyüyor. Resmî makamların açıklamaları beklenirken, patronu Aydın’ın dile getirdiği iddialar soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi.