Son Mühür - X platformunda, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında uzun süredir nefret söylemi içeren ve performansını hedef alarak sistemli şekilde olumsuz algı oluşturduğu öne sürülen hesabın arkasındaki kişinin kimliği gündeme geldi.

İddialara göre İspanya kaynaklı izlenimi veren ve Arda Güler hakkında sürekli eleştirel paylaşımlar yapan hesabın arkasında fanatik bir Barcelona taraftarı olan Türk bir kullanıcının bulunduğu öne sürüldü. Genç futbolcuya yönelik aşağılayıcı ifadeler içerdiği belirtilen paylaşımların sosyal medyada hızla yayılması, özellikle Türk futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı ve “inanılmaz” ile “üzücü” şeklinde yorumlara neden oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar sosyal medyada büyümeyi sürdürüyor.