Son Mühür- Geçtiğimiz sezon play offlarda hayal kırıklığı yaşayan Houston Rockets bu sezona Kevin Durant transferi sonrası şampiyonluk umuduyla başlamıştı.

Alperen Şengün ve Kevin Durant ikilisinin başarısıyla Batı Konferansı'nda üçüncülüğe kadar yükselen Houston, Alperen ve Durant'ı bu sezonki All Star'a göndermenin gururunu NBA soruşturması nedeniyle yaşayamadı.



Kevin Durant'ın 19.3 milyon takipçili sosyal medya hesabında 'T' harfini, ''t'' olarak yazartak kopyalan bir sosyal medya hesabı, Durant'ın ağzından başta Houston olmak üzere NBA oyuncuları üzerine eleştirileriyle dikkati çekti.



Durant'ın ağzından neler söylendi?



Bu sezon ikinci kez All Star olma başarısı gösteren Alperen Şengün hakkında, ''Şut atamıyor'', takım arkadaşı Jabari Smith Jr. hakkında ''Jabari'ye şut atma konusunda güvenemiyorum'', Houston koçu Ime Udoka hakkında, ''Oyuncuları yönetemiyor, kötü koç'' ve kendisinin de formasını giydiği Houston Rockets hakkında ''Vasat'' tanımlaması kullanan sosyal medya hesabı, Kevin Durant'ın başını ağrıtıyor.



Durant: Bu hesap sahte...



Kevin Durant'ın 19.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sadece bir harfi değiştirilerek oluşturulan sosyal medya hesabı NBA'in radarına takıldı.

Houston Rockets oyuncuları ve koçu hakkında eleştiri sınırlarını zorlayan hesap için,

"Bu hesap benim değil, sahte. Takım arkadaşlarım ve koçum hakkında söylenenler kabul edilemez. NBA soruşturmasına tam destek veriyorum. Bu tür hesaplar oyuncuların itibarını zedeliyor, umarım hesap sahibi bulunur." diyen Kevin Durant, NBA soruşturmasına tam destek verdiğini belirtti.

NBA'in konuyla ilgili soruşturması ise devam ediyor. Eğer hesap Durant'a ait çıkarsa para cezası, maç cezası veya disiplin soruşturması gelebilir.

Soruşturnmaya hedef olan hesap şu an askıya alınmış durumda.

