RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta elde edeceği skorla rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray-Juventus maçında uzatma var mı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu çift maç usulüne göre oynanıyor. Bu kurala göre ilk maçta 90 dakika sonunda skor berabere kalsa bile uzatma oynanmayacak. İlk maçın sonucu ne olursa olsun, karşılaşma normal sürenin bitişiyle tamamlanacak.

Rövanş maçı 24 Şubat 2026'da Juventus'un sahasında oynanacak. Asıl belirleyici olan, iki maç sonundaki toplam skor. İki karşılaşma tamamlandığında genel skor eşitse, işte o zaman rövanş maçında 2x15 dakikalık uzatma devreleri oynanacak.

Galatasaray-Juventus eşleşmesinde penaltı atışları yapılacak mı?

İki takımın maçlar sonucunda toplam skorları eşitse, deplasmanda atılan gol sayısına bakılmaksızın maç uzatmalara gidiyor. Yani deplasman golü kuralı artık geçerli değil. Rövanş maçının sonunda toplam skor eşit kalırsa 30 dakikalık uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek ve turu geçen taraf bu şekilde belirlenecek.

UEFA, son 16 turu ve sonrasındaki eşleşmelerde uzatma devrelerinin kaldırılması önerisini değerlendirmiş ancak reddettmiş. Dolayısıyla mevcut kurallar aynen devam ediyor.

Galatasaray-Juventus eşleşmesinin detayları

Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı. Kura sonucunda Galatasaray, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus ile eşleşti. İki takım en son 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Galatasaray o maçta 1-0 galip ayrıldı.

İki takım uluslararası alanda 6 kez karşılaştı ve sarı-kırmızılı ekip 2, Juventus ise 1 galibiyet aldı; 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray turu geçerse rakibi kim olacak?

Galatasaray, play-off turunu geçtiği takdirde son 16 turunda Liverpool ve Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğu, yarınki maçla birlikte kritik bir dönemeçe girecek. Okan Buruk yönetimindeki ekip, taraftar desteğiyle RAMS Park'ta güçlü bir skor elde ederek İtalya deplasmanına avantajlı gitmek istiyor.