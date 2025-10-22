Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısındaki galibiyetin ardından bu maçı da kazanarak puan tablosunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

Saat kaçta? Hangi kanalda?

RAMS Park

22 Ekim Çarşamba, saat 19.45

TRT 1 ve Tabii platformu (canlı yayın)

Hakem: Michael Oliver

Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Høgh, Haugen

Maç detayları

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 29 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Young Boys karşısında 1-0 kaybederek son yenilgisini aldı. Bodo/Glimt ise tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması deneyimini yaşıyor. Singo, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.