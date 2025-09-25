Son Mühür/Beste Temel- İtfaiye Haftası kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde, İzmir İtfaiyesi ile İZSU Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikat, Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü binasında büyük bir başarıyla tamamlandı. Yangın söndürme, tahliye ve kurtarma senaryolarının uygulandığı bu zorlu prova, ekiplerin koordinasyon ve hazırlık seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. Senaryo gereği binada mahsur kalan, aralarında bir engelli vatandaşın da bulunduğu dört kişinin kurtarılması, İzmirlilere yönelik hizmet kalitesinin ve güvenliğin üst düzeyde olduğunu kanıtladı.

Senaryo gereği yangın çıktı, ekipler hızla sevk edildi

Tatbikat senaryosu, Konak'ta yer alan 8 katlı İZSU Genel Müdürlüğü binasının ikinci katındaki santral odasında elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın çıkması üzerine kuruldu. Santral görevlisinin ilk müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum, İZSU acil durum ekibine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın alınmasının hemen ardından İzmir İtfaiyesi, zaman kaybetmeksizin iki AKS (Arama Kurtarma Sağlık) aracı, bir merdivenli araç, iki arazöz ve bir kurtarma aracı ile olay yerine intikal etti. Bu hızlı sevk, gerçek bir olay anındaki müdahale süresinin kritik önemini vurguladı.

Mahsur kalanlar için çok yönlü kurtarma operasyonu

Elektrik kontağından çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayıldığı senaryoda, İZSU acil durum ekipleri itfaiye gelene kadar binadaki personelin güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirerek çevre güvenliğini sağladı. Ancak, senaryo gereği binanın farklı katlarında biri engelli dört kişi mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan İzmir İtfaiyesi ekipleri, önce yangını kontrol altına alıp söndürdü, ardından kurtarma operasyonunu başlattı.

Özel kurtarma teknikleri başarıyla uygulandı; binanın birinci katındaki engelli vatandaş ve yanındaki kişi, acil durum taşıma teknikleri kullanılarak tahliye edildi. Daha dramatik anlar ise yüksek katlarda yaşandı: İkinci kat terasında mahsur kalan kazazede, 22 metrelik merdivenli araç ve sepet sedye yardımıyla güvenle indirildi. Dördüncü kattaki kazazede ise kurtarma sedyesiyle ip iniş tekniği kullanılarak tahliye edildi. Tüm kurtarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bina içindeki duman tahliyesi yapılarak güvenlik tamamen sağlandı. AKS ekipleri, kurtarılan yaralılara olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaparak ambulanslarla hastaneye sevklerini gerçekleştirdi. Tatbikatı izleyen vatandaşlar, ekiplerin bu başarılı ve koordineli çalışmasını uzun süre ayakta alkışladı.

Yetkililerden hazırlık vurgusu

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından açıklama yapan Tatbikat Amiri Hüseyin Çağdaş Özbek, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, “Bu tür tatbikatlar, gerçek olaylarda can kayıplarının önlenmesi için hayati önemde. İZSU Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi ile gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat çok başarılı bir şekilde sonuçlandı” ifadelerini kullandı. Birim, tahliye ve koordinasyon aşamalarında gösterdiği performansla, büyük bir felaket anında kilit rol oynayabileceğini kanıtladı.