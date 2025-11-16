Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K., iddiaya göre aynı iş yerindeki kalfa ve bir başka çalışan tarafından ağır şekilde darp edildi. Genç çocuğun ellerinin bağlandığı ve yüksek basınçlı hava kompresörüyle makatına hava sıkıldığı öne sürülürken, olay sonrasında iç organlarında ciddi hasar oluştuğu ifade edildi. Durumu ağırlaşan M.K., yoğun bakımda tedavi altına alınırken; gözaltına alınan şüphelilerden H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Ağır yaralandı

Olayın önceki gün Bozova’da bulunan bir marangoz atölyesinde yaşandığı ifade edildi. İddialara göre çırak olarak çalışan M.K., henüz bilinmeyen bir sebeple kalfa H.A. ve kimliği henüz açıklanmayan başka bir çalışan tarafından önce bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından zorla pantolonu çıkarılan çocuk kompresörle yapılan saldırı sonucu ağır yaralandı. Baygın halde yerde yatan M.K’yi görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri atölyeye sevk edildi. İlk olarak Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne nakledildi. İç organlarında ciddi tahribat oluştuğu öğrenilen M.K., yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldı iddiası

Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öne sürüldü. Baba A. K., karara tepki göstererek olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.