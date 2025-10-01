Necati Zincirkıran, Türk basınının duayen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Gazetecilik kariyerinde Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde üst düzey yöneticilik yaptı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu, Hürriyet Haber Ajansı'nın kurucularından oldu. Uzun bir mesleki geçmişe sahip olan Zincirkıran, medyanın birçok alanında etkili görevler üstlendi.

Necati Zincirkıran kimdir?

1929 yılında İstanbul’da doğan Necati Zincirkıran, genç yaşta denizcilik eğitimi aldı. Sağlık sorunları nedeniyle denizcilik eğitimini yarıda bırakıp İngiltere’de Denizcilik Bankası bursuyla eğitimini tamamladı ve uzak yol kaptanı oldu. Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı, Londra Gazetecilik Okulu’ndan gazetecilik sertifikası aldı. 1950'de Türkiye’ye döndü, Columbia Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi aldıktan sonra 1952’de Hürriyet gazetesinde Ortadoğu muhabiri olarak kariyerine başladı. Hürriyet’te Ankara Temsilciliği, Genel Yayın Müdürü pozisyonlarına yükseldi ve gazetenin tirajının bir milyona ulaşmasında rol oynadı. Sonraki yıllarda Günaydın gazetesinin yayın yönetmenliğini üstlendi, Anadolu Ajansı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu, Medya Holding’de başdanışmanlık ve Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

Necati Zincirkıran neden öldü?

Necati Zincirkıran, 30 Eylül 2025 günü 96 yaşında hayatını kaybetti. Basın meslek örgütlerinin yaptığı açıklamalarda ölüm nedeni ile ilgili resmi detay verilmedi; doğal sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor. Zincirkıran’ın sağlık sorunları nedeniyle son dönemde tedavi gördüğü biliniyordu.

Cenazesi ne zaman, nerede?

Necati Zincirkıran’ın cenazesi, vefatının ardından İstanbul’da ailesi ve yakınlarının katılımıyla uğurlanacak. Cenaze töreni 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenecek. Zincirkıran'ın basın dünyasında bıraktığı iz nedeniyle gazeteciler, meslektaşları ve sivil toplum temsilcilerinin cenazede hazır bulunması bekleniyor.

Necati Zincirkıran, hem Türk basınında hem de iletişim dünyasında etik ilkelere bağlı duruşuyla hafızalarda kalıyor. Başarılarla dolu kariyeri ve medya alanındaki öncü adımları, onu medya tarihine kazandırdı.