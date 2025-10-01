Atilla Ciner, Türk iş insanı ve Ciner Grubu’nun önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Atilla Ciner, iş dünyasında özellikle inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor; aynı zamanda AG Ciner ve AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor. Adı son dönemde Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik soruşturma kapsamında gündeme geldi ve hakkındaki gelişmeler Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Atilla Ciner’in ailesi ve babası kimdir?

Atilla Ciner’in babası, iş dünyasının yakından tanıdığı Turgay Ciner’dir. Turgay Ciner, Ciner Grubu’nun sahibi ve başkanı. Ailenin kökeni Artvin’in Hopa ilçesine uzanıyor. Turgay Ciner, otomotivden cam ve soda külü üretimine, kimya ve medya sektörüne kadar birçok alanda büyük yatırımlara imza attı. Medya dünyasında ise Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve birçok dergi ile gazetenin sahibiydi. 2025 yılı başında Ciner Medya Grubu’nun medya varlıklarını Can Grubu’na satarak bu sektörden çekildi.

Öne çıkan detaylar

Atilla Ciner, iş yaşamında aile şirketlerinin yanı sıra kendi inşaat ve sanayi projelerinde de aktif rol oynuyor. Son yıllarda adını, Park Holding ve Ciner Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmayla birlikte sıkça duyurdu. Aynı zamanda, oyuncu Gözde Türkpençe ile evli. Ciner ailesi, Türkiye’nin en varlıklı ve etkili sanayi ailelerinden biri olarak biliniyor. Atilla Ciner hakkındaki gelişmeler, Türk iş dünyasında olduğu kadar kamuoyunda da yakından izleniyor