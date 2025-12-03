Büyükçekmece Adliyesi’nde görev yapan bir zimmet memurunun, emanet bürosundaki değerli madenleri alarak kayıplara karıştığı iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adliye çevresindeki esnaf, şüpheliye dair izlenimlerini paylaştı.

Emanet bürosunda büyük açık tespit edildi

Olayın, 1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda zimmet memuru olarak görev yapan Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine durum Cumhuriyet Savcısı’na iletildi.

Bunun ardından Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki görevliler, emanet bürosu odasını ve kasaları açtırdı. Yapılan incelemede, yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Yakalama kararı çıkarıldı, İngiltere’ye gittiği belirlendi

Başsavcılığın talimatıyla Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen araştırmada, Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 günü saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye gittiği tespit edildi. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

WhatsApp mesajı iddiası

Soruşturma kapsamında, Erdal T.’nin WhatsApp üzerinden arkadaşlarına, “Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü. Bu mesajın da dosyaya delil olarak girdiği öğrenildi.

Adliye çevresindeki esnaftan açıklama

Adliyenin yanındaki kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak, şüpheliyi yıllardır tanıdığını belirterek, “Yaklaşık 27 yıldır burada esnafım ve adliyede çalışan birçok kişiyi tanırım.

Erdal da sabah akşam uğrayan biriydi. Kendisinden böyle bir şey beklemezdim, bana hiç yakıştıramadım. Bildiğim kadarıyla evli ve iki çocuk babası. Eşinin öğretmen olduğunu duymuştum. İşine bağlı, güven veren biri olarak bilirdim” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, kayıp değerli madenlerin akıbetine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.