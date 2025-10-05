Son Mühür- Başkurt sanatçılar tarafından seslendirilen şarkı, kısa sürede ülke genelinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Yerel ezgileri modern altyapıyla buluşturan eser, Rusya’nın farklı bölgelerinde müzik platformlarının ilk sıralarına yükseldi.

Şarkının hikayesi

2025 yılında viral hale gelen “Homay”, Başkurdistanlı müzik grubu Ay Yola tarafından seslendiriliyor. Eser, Türk mitolojisinde yer alan Huma kuşu (veya Umay Ana) figüründen ilham alıyor.

Mitolojik anlatılarda Huma, gökten gelen kutsal bir kuş olarak bilinir ve mutluluk, bilgelik ve özgürlük kavramlarını simgeler.

“Homay”, bu efsanevi figürü duygusal ve mistik bir anlatımla modern müzikle buluşturuyor. Eserin popülerliği, özellikle TikTok videoları ve Reels paylaşımları sonrasında hızla arttı. Kısa sürede küresel dinlenme listelerine giren şarkı, Shazam Dünya Listesi’nde ilk 10’a kadar yükseldi.

Şarkı sözleri

Homay uçtu göğe doğru

Gözlerimde ışık, içimde fırtına

Yüce dağların ardından süzüldü

Kalbim onunla konuştu bu gece

Sessizlikte yankılandın

Bir dua gibi…

Homay, beni buldu

Başkurtça ilk kez listelerde zirvede

Rusya’da yıllardır Rusça ve İngilizce şarkıların egemen olduğu müzik listelerinde ilk kez Başkurtça bir parça ulusal çapta zirveye çıktı. Müzik çevreleri, bu başarının bölgesel dillerin müzikteki görünürlüğünü artıran tarihi bir adım olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada viral oldu

“Homay”, sosyal medyada kısa sürede bir fenomene dönüştü. TikTok’ta binlerce kullanıcı şarkıyı videolarında kullanırken, YouTube ve Spotify’da milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Başkurtça bilmeyen dinleyiciler dahi melodiyi “büyüleyici” olarak nitelendirerek yoğun ilgi gösterdi.

Kültürel zenginliğin yansıması

Başkurtça bir şarkının ulusal çapta bu denli popüler hale gelmesi, Rusya’daki çok dilli kültürel yapının müzik aracılığıyla yeniden görünür olmasını sağladı. Ural bölgesinin müzikal mirası, “Homay” sayesinde ülke genelinde yeniden hatırlandı.