Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz Müslüman ülkeyle anlaşmasının ardından yürürlüğe koyduğu 20 maddelik Gazze planına İsrail'in ardından Hamas da rehineleri serbest bırakacağını açıklayarak açık kapı bırakmıştı.

Gazze'de silahların susmasının ve ablukanın ortadan kalkmasına yönelik umutların doğduğu ortamda dünya 46 ülkeden 497 aktivistin buluştuğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısına tanık oldu.

Türkiye'nin devreye girmesinin ardından gözaltına alınan aralarında 36 Türk'ün de bulunduğu 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun amacına tam olarak ulaşamamasına rağmen bu kez Özgürlük Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı.



Gazze'ye 350 mil uzaklıktayız...



Filodaki Vicdan gemisinde Gelecek Parti Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyor.

Gazze’ye 350 mil mesafe olduklarını belirten Ün,

''Filomuzun diğer gemileriyle birleşebilmek için hızımızı düşürdük. Her şey planlandığı gibi giderse 3–4 gün içinde Gazze açıklarına ulaşacağız.

Son birkaç saattir, İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir kargo uçağı Vicdan Gemisi’nin üzerinde dolaşıyor. Daha önce aynı uçak görüldükten kısa süre sonra Malta açıklarında Vicdan Gemisi hedef alınmıştı.

Biz denizdeyiz; sizler sosyal medyada ve meydanlarda olduğunuz sürece — Vicdan’ı Gazze’ye kavuşturana dek durmayacağız.'' sözleriyle kararlılıklarını gözler önüne serdi.