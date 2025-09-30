Son Mühür- "Kara Sevda" , "Üvey Anne" , "Beni Affet" , "Bir Peri Masalı" , Zemheri" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle bilinen Hazal Filiz Küçükköse oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündemden düşmüyor.

“Botoks yok, dolgu yok, hiçbiri yok"

Geçtiğimiz günlerde Küçükköse, estetik iddialarıyla ilgili samimi bir yanıt vermişti. Bir magazin muhabirinin estetik sorusuna ünlü oyuncu, “Botoks yok, dolgu yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani” ifadelerini kullanmıştı

Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Küçükköse’nin bu açıklamalarının ardından sosyal medyada eski fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Oyuncunun estetiksiz halleri kısa sürede gündem olurken, kimi kullanıcılar değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Hazal Filiz Küçükköse’nin geçmiş yıllara ait kareleri, estetik iddialarını yeniden alevlendirdi. Oyuncunun doğal görüntüleri ile şimdiki hali arasındaki fark, magazin dünyasında ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.