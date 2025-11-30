Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı ana adres olarak öne çıkan NBA'de bu sezonun lig fikstürü kafa karıştırdı.

Alperen Şengün, Kevin Durant ve Amen Thompson'lu kadrosuyla şampiyonluk adayları arasında yer alan Houston 30 takımın mücadele ettiği ligde şu ana kadar diğer takımlara göre çok daha az parkelere çıktı.



İlginç durumu ortaya çıkaran isim deneyimli spor gazetecisi Lachard Binkley oldu.



Sadece 16 maç oynadılar...



''Houston Rockets'ın tuhaf programı devam ediyor, çünkü sadece 16 maç oynadılar. Bu noktaya kadar başka hiçbir takım 18 maçtan daha az oynamadı ve Çarşamba gününden beri maç yapmadılar. Yarın Jazz'e karşı başlayarak sezonun ilk art arda maçlarını oynuyorlar.'' hatırlatmasında bulunan Binkley,

''Tabii ki, bu durum sonunda dengelenecek, ama program açısından şimdiye kadar gördüğüm en garip sezon başlangıcı bu.'' diyerek yaşadığı şaşkınlığı vurguladı.

Houston, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder'ın liderliği sürdürdüğü NBA Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.