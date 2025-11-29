Serie A 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari’yi 2-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Konuk takım Cagliari, 26. dakikada Sebastiano Esposito ile öne geçti. Juventus, hemen 1 dakika sonra Kenan Yıldız’ın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kenan Yıldız, takımını 2-1 öne geçirerek ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Juventus sahadan galip ayrıldı.

Kenan Yıldız’ın Performansı

Maça 11’de başlayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda’ya bıraktı. Bu golle Serie A’daki gol sayısını 4’e çıkardı.

Ligde Durum

Juventus, 2 maç sonra kazandı ve toplamda 6. galibiyetini alarak puanını 23’e yükseltti. Cagliari ise 6. yenilgisini aldı ve 11 puanda kaldı.