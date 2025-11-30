Son Mühür- Dünya genelinde milyarlarca insanın heyecanla takip ettiği NBA'de oynanan sekiz karşılaşmanın beşi ev sahiplerinin üçü deplasman takımlarının zaferiyle sonuçlandı.

Doğu Konferansı'nda MVP adayı Cade Cunningham'la liderlik koltuğuna oturan Detroit Pistons, zorlu Miami Heat deplasmanından galip ayrılan taraf oldu.



38 dakika sahne alan Cunningham 29 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyette aslan payını alan oyuncu oldu.

Detroit'te Tobias Harris 26 sayı, Duncan Robinson ise 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Miami'de Andrew Wiggins'in 31 sayı, Norman Powell'ın 28 sayı ve Tyler Herro'nun 24 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Nicolo Jokic farkıyla...



Bu sezonuj şampiyonluk adayları arasında yer alan Denver Nuggets, Suns deplasmanında sonuca rahat gitti.

MVP adayı Nicolo Jokic'in 26 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle öne çıktığı karşılaşmada Jamal Murray 24 ve Tim Hardavay Jr. 23 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Ev sahibi Suns'da yıldız oyuncu Devin Booker 24 sayıda kalırken, Dillon Brooks'un 27 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Clippers- Mawericks: 110-114

Pacers- Bulls: 103-101

Heat- Pistons: 135-138

Bucks- Nets: 116-99

Warrıors- Pelicans: 104-96

Suns- Nuggets: 112-130

Timberwolves- Celtics: 119-115

Hornets- Raptors: 118-111

