Son Mühür- Karşılaşmanın 90. dakikasına Eyüpspor’un 2-0 üstünlüğüyle girildiği sırada iki takım oyuncuları arasında bir gerginlik çıktı. Saha içinde yaşanan itişme kısa sürede arbedeye dönüştü.

Felipe kavgayı ayırmak için kalesinden uzaklaştı

Gerginliği sonlandırmak amacıyla kalesini terk eden Eyüpspor file bekçisi Felipe, olayların yaşandığı bölgeye yöneldi. Bu esnada oyun, hakem tarafından durdurulmadı.

Hakem oyunu devam ettirdi, Boateng boş kaleyi değerlendirdi

Pozisyonun sürdüğü anlarda topu Eyüpspor yarı alanında kazanan Gaziantep FK oyuncusu Boateng, hızla ilerleyerek boş kaleye doğru şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldibi, saha içinde kavga yaşanmasına rağmen oyunu devam ettirme kararı aldı ve gol geçerli sayıldı.