Son Mühür- NBA'de yeni sezonun ilk gününde oynanan iki karşılaşma vardı. Son şampiyon Oklahoma City Thunder'ın, Alperen Şengün'ün 39 sayıyla kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 125-124 kazanmayı başarırken diğer bir heyecan da Los Angeles'ta yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle LeBron James'in yer almadığı karşılaşmada Los Angeles Lakers evinde Golden State Warrıors'u ağırladı.

MVP adayı Luka Doncic 41 dakika sahada kaldığı karşılaşmada triple doubleın kıyısından döndüğü görüldü.

Donci karşılaşmayı 43 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle tamamlamasına rağmen takımının sahadan 119-109 mağlup ayrılmasını engelleyemedi.

Doncic'e Austin Reaves 26 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle eşlik eden oyuncu olarak öne çıktığı görüldü.



Butler maça ağırlığını koydu...



Konuk Warriıors'ta öne çıkan isimler All Star'ın gediklisi Stephen Curry ve Jimmy Butler'dı.

Curry 23 sayı, 1 ribaund ve 4 asistle, Butler ise 31 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle galibiyette aslan payını alan oyuncular oldu.

Warrıors'ta Jonathan Kuminga ve Buddy Hield 17'şer sayıyla ve Draymond Green 8 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle galibiyete katkı sağlamayı başardı.