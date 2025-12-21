Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem maçın değerlendirmesini yaptı hem de takımın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Genç oyuncularla zor bir mücadele verdik”

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurgulayan Yalçın, sahaya çok sayıda genç oyuncuyla çıktıklarını belirterek, bekledikleri gibi sert ve mücadele gücü yüksek bir maç oynandığını söyledi. Abraham’ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından işlerinin daha da zorlaştığını ifade eden deneyimli teknik adam, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

“İç sahada 4 maç sonra kazanmak önemliydi”

Beşiktaş’ın iç sahada uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışmasının moral açısından önemli olduğunu belirten Yalçın, genç oyuncuların gösterdiği dirençli oyunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Alınan sonucun, takım adına psikolojik bir eşik olduğuna dikkat çekti.

“Zor bir dönemden geçtik, puanları hatalarla kaybettik”

Göreve geldikleri günden bu yana birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Yalçın, bireysel hatalar nedeniyle önemli puanlar kaybettiklerini ifade etti. Bu hataların yaşanmaması halinde ligde çok daha farklı bir noktada olabileceklerini belirten Yalçın, sezonun ilk bölümünün sıkıntılı geçtiğini söyledi.

“Bir değişim süreci başlatmak istiyoruz”

Takımda bir dönüşüm süreci hedeflediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, bu sürecin hem teknik ekip hem de taraftar için sancılı olabileceğini dile getirdi. Mevcut şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, adım adım birçok sorunu düzeltmeyi amaçladıklarını kaydetti.

“Transferlerin sorumluluğu bize ait olacak”

Devre arası transfer dönemine de değinen Yalçın, bu dönemin her zaman zor geçtiğini belirterek, oyuncu maliyetlerinin yaz transfer dönemine göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Transfer planlamasını Başkan ve teknik ekiple birlikte yürüttüklerini ifade eden Yalçın, yapılacak transferlerin sorumluluğunu kendisinin ve Serkan Reçber’in üstleneceğini söyledi.

“Planladığımız isimler olmazsa transfer yapmayacağız”

Transfer stratejilerinin net olduğunu vurgulayan Yalçın, devre arasında 5-6 oyuncu değişikliği hedeflediklerini açıkladı. Ancak planladıkları oyuncuların transfer edilememesi halinde kesinlikle alternatif isimlere yönelmeyeceklerini ifade etti. Özellikle merkez orta saha ve savunma hattına takviye yapılması gerektiğini söyledi.

“Savunmaya üç oyuncu almak istiyoruz”

Savunma hattında ciddi eksikler bulunduğunu belirten Yalçın, bu bölgeye üç transfer yapmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Takım dengesini sağlamak adına savunma hattının güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

“Rafa Silva’yı şu an oynatmamız mümkün değil”

Rafa Silva ile ilgili soruya da yanıt veren Yalçın, oyuncunun antrenman performansının yetersiz olduğunu açık şekilde dile getirdi. Şu an sahaya çıkmasının hem performans hem de sağlık açısından doğru olmadığını ifade eden Yalçın, “Fayda sağlayamayacağım oyuncuyu sahaya süremem” diyerek kararının net olduğunu belirtti.