Son Mühür- Bu sabah gelen bilgilere göre Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Saint-Gilloise karşılaşmasının kadrosunda kesin olarak yer almayacak. Bu sezon organizasyonda Frankfurt maçını kaçıran yıldız golcü, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax maçlarında ise fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe derbisi için karar cuma günü netleşecek

Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı cuma günü yapılacak son kontrollerle belli olacak. Sakatlığına rağmen derbide oynamak isteyen futbolcunun durumu, teknik ekibin sağlık raporları doğrultusunda değerlendirmeye alınacak.

Geçen sezon derbilerde etkili performans sergilemişti

Galatasaray taraftarının aklındaki en büyük soru “Osimhen derbide sahada olacak mı?” olurken, Nijeryalı futbolcunun geçen sezonki performansı beklentiyi daha da artırıyor. Geçen sezon Kadıköy’de oynanan Süper Lig karşılaşmasında Dries Mertens’in golünde asist yapan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası derbisinde ise 2 gol birden atarak takımının turu geçmesini sağlayan isimlerden olmuştu.