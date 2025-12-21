Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Tammy Abraham’ın sağlık durumuna ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.

Kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi

Karşılaşmanın 40. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında kafasına darbe alan İngiliz santrfor Tammy Abraham, yaşadığı baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyetin kararıyla oyuncu tedbir amaçlı olarak kenara alındı.

Hastaneye kaldırıldı, tomografi çekildi

Maçın ardından sağlık kontrolleri için Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne götürülen Abraham’a tomografi çekildi. Yapılan görüntüleme sonuçlarında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Beşiktaş’tan resmi açıklama

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır.

Taburcu edilecek

Kulüp açıklamasında ayrıca, Tammy Abraham’ın gerekli müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği bilgisi paylaşıldı. Oyuncunun durumunun gün gün takip edileceği ve ilerleyen süreçte yeniden değerlendirileceği öğrenildi.