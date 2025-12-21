Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko’yu 99-73 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı

Maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Faruk Biberovic’in dış atışları ve Zagars’ın pota altı sayılarıyla ilk dakikalarda 5-0’lık üstünlük kurdu. Hall ve Biberovic’le tempoyu yükseltmek isteyen konuk ekibe Trabzonspor, Ham, Reed ve Yeboah ile karşılık verdi. İlk 5 dakikası 15-13 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilen maçta denge uzun süre korundu.

İlk periyot konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı

Mücadelenin 9. dakikasına kadar skorun 25-25 eşitlikle ilerlediği karşılaşmada, Baldwin’in son bölümde bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko ilk periyodu 29-25 önde kapattı.

İkinci periyotta Trabzonspor oyunun kontrolünü aldı

İkinci çeyreğe daha istekli başlayan Trabzonspor, Tinkle’ın üçlüğüyle periyoda giriş yaptı. Rakibinin hücumda yaşadığı aksaklıkları iyi değerlendiren bordo-mavililer, Ham ve Delgado’nun katkısıyla 12. dakikada 31-30 öne geçti. Bu dakikadan sonra taraftar desteğini de arkasına alan Trabzonspor, Reed, Taylor ve Delgado’nun etkili oyunuyla üstünlüğünü artırdı.

19. dakikada Reed’in dış atışı ve Ege Arar’ın pota altı sayılarıyla farkı açan Trabzonspor, soyunma odasına 53-45 önde girdi.

Üçüncü periyotta fark açıldı

İkinci yarıya da tempolu başlayan Karadeniz ekibi, 15. dakikaya girilirken farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan Trabzonspor, üçüncü çeyreği 75-56 önde tamamladı.

Son periyotta fark 26 sayıya çıktı

Final periyodunda da disiplinli oyunundan taviz vermeyen Trabzonspor, İsmail Cem Ulusoy ve Hamm’ın oyuna daha fazla dahil olmasıyla 35. dakikada farkı 26 sayıya yükseltti. Ribaundlardaki üstünlüğüyle dikkat çeken Hamm ve Yeboah, galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Fenerbahçe Beko, Zagars ve Metecan Birsen ile skor üretmeye çalışsa da Trabzonspor savunması rakibine fazla şans tanımadı. Mücadele 99-73 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

Reed gecenin yıldızı oldu

Karşılaşmanın en skorer ismi, Trabzonspor formasıyla 36 sayı kaydeden Reed oldu. Bu performans, galibiyette belirleyici rol oynadı.