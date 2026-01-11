Son Mühür- NBA'de son dönemde toparlanma sinyalleri veren Utah Jazz evinde Hornets karşısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir sonuca imza attı.

Delta Center'da Jazz'a konuk olan Hornets, 9 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı maçı tam 55 sayı farkla bu szonki 14. galibiyetini aldı.

Shadan 150-95 galip ayrılan Hornets'ta Tre Mann 20, Brandon Miller 18 ve LaMelo Ball 17 sayıyla oynadı.

Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 26 ve Isaiah Collier 17 sayı üretti.



Spurs emin adımlarla...



Bu sezonun şampiyonluk adayları arasında yer alan San Antoni Spurs konuk olduğu Boston Celtics'i zorlanmasına rağmen geçmeyi başardı.

Deplasman zaferlerine bir yenisini ekleyen Spurs, TD Garden'da oynanan maçta ev sahibi Boston Celtics'i 100-95 yendi.

Spurs'te Victor Wembanyama 21 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla, De'Aaron Fox 21 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynadı.

Spurs bu sonuçla bu sezondaki 27. galibiyetini aldı.

Bu sezon 14. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Derrick White 29 ve Jaylen Brown 27 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları...



Jazz- Hornets: 95-150

Bulls- Mavericks: 125-107

Pistons- Clippers: 92-98

Pacers- Heat: 123-99