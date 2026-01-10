Yarı finalde Athletic Bilbao'yu 5-0 gibi farklı bir skorla eleyen Barcelona, ezeli rakibi karşısında büyük bir özgüvenle sahaya çıkacak. Diğer tarafta Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek finale yükselen Real Madrid, kupayı savunmak istiyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in finalde forma giyip giymeyeceği ise merakla bekleniyor.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

İspanya Süper Kupa finali Barcelona - Real Madrid maçı, 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Final maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da seyirciyle buluşacak.

El Clasico hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid Süper Kupa final maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekrana gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ın aylık veya yıllık paketlerine üye olarak El Clasico'yu izleyebilir.

Arda Güler finalde oynayacak mı?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in final maçında forma giyip giymeyeceği hem Türk hem de İspanyol basınında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Genç yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Xabi Alonso'nun dikkatini çekti. Final kadrosunun maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

İki takım bu sezon daha önce karşılaştı mı?

Barcelona ve Real Madrid, bu sezon daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, her üç maçı da kazandı. Santiago Bernabeu'daki lig maçını 4-0, Süper Kupa karşılaşmasını 5-2 ve Kral Kupası finalini 3-2 kazanan Katalanlar, rakibine bu sezon henüz puan kaptırmadı.

Final öncesi takımların durumu

Hansi Flick yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupa ve Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, La Liga'da da zirve yarışının favorisi konumunda. Xabi Alonso'nun Real Madrid'i ise son haftalarda yükselişe geçti ve finalde seriyi bozmayı hedefliyor.

El Clasico, futbolseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir şölen olmaya aday görünüyor.

Lamine Yamal ve Lewandowski fırtınası

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu sezon sergilediği performansla dünya futbolunun gündemine oturdu. Yarı finalde Athletic Bilbao karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Yamal, finalde de Real Madrid savunmasını zorlayacak. Deneyimli golcü Robert Lewandowski ise gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor ve El Clasico'da da ağları sarsmayı hedefliyor.

Her iki takım için de prestij maçı niteliğindeki final, sezonun geri kalanını şekillendirecek önemde.