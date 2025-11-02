Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı platform olmaya devam eden NBA'de heyecan fırtınası devam ediyor.

Giannis Antetokoumpo'nun sahne aldığı gecede Milwaukee Bucks evinde Sacramento Kings'e diş geçiremedi. Uzatmaya giden karşılaşmayı konuk Kings 135-133'lük skorla kazanırken, Domantas Sabonis 24 sayı, 13 ribund ve 6 sayı, DeMar DeRozan 29 sayı, Zach Lavine ise 31 sayıyla oynadı.

Giannis Antetokoumpo'nun 26 sayı, 11 ribaund ve 8 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



İndiana ilk kez zafere ulaştı...



Geçtiğimiz sezonun finalisti İndiana Pacers kabus gibi başladığı sezonda ilk galibiyetini Golden State Warriors karşısında elde etti.

Indiana'da Aaron Nesmith 31 sayı ve 6 ribanud, Pascal Siakam 27 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Warrıors'ta Stephen Curry'nın 24 sayı, Jımmy Butler'ın 20 sayı, 6 ribaund ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



Dallas eli boş döndü...



Anthony Davis'den yoksun çıktığı karşılaşmada Dallas Mawericks deplasmanda Detroit Pistons'a direnemedi.

Dallas'da bu yılın draft seçiminin ilk sırasında yer alan Cooper Flagg 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performans sergilerken ev sahibi Detroit'te Jalen Duran 33 sayı, 10 ribaund ve Cade Cunningham 21 sayı, 18 asist ve 6 ribaundla öne çıkan oyuncular olmayı başardı.



NBA'de sonuçlar şöyle...



Bucks- Kings : 133-135

Hornets- Timberwolves : 105-122

Wizards- Magic : 94-125

Pacers- Warriors : 114-109

Celtics- Rockets : 101-128

Pistons- Mawericks : 122-110

