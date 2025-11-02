Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Dries Mertens de maçı izlemeye geldi. Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park’a geldi.

Maç öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens’e kulübe yaptığı katkılardan dolayı bir plaket sundu. Ayrıca Özbek, Mertens ailesine üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bir Galatasaray forması da hediye etti. Ardından Mertens, oğlu Ciro ile birlikte kale arkasına giderek taraftarlarla üçlü poz verdi.

Galatasaray performansı