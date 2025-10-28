Son Mühür- NBA'de yedi ayrı kapışmanın heyecanı vardı.

Luka Doncic ve LeBron James'in yokluğunda Austin Rivers'ın bir kez daha muhteşem bir performans gösterip 41 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadığı karşılaşmada Lakers, Portland'a evinde teslim oldu.

Deni Avdija'nın 25 sayıyla oynadığı gecede Portland sahadan 122-108'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.



Jamal Murray maça damga vuran isim oldu...



Jamal Murray'ın 43 sayıyla yıldızlaştığı maçta Denver deplasmanda Timberwolves karşısında 127-114'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Timberwolves'da Jaden McDaniels 25, Julian Randle 24 sayıyla oynadı.

Stephen Curry'in 16 sayıyla beklentilerin uzağında kaldığı karşılaşmada Jimmy Butler'ın 20, Jonathan Kuminga'nın 25 ve Brandin Podziemski'nin 23 sayıyla öne çıkmasıyla Warriors Memphis Grizzlies karşısında sahadan 131-118'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Lakers 108-122 Trail Blazers

Warriors 131-118 Grizzlies

Timberwolves 114-127 Nuggets

Jazz 138-134 Suns

Mavericks 94-101 Thunders

Bulls 128-123 Hawks