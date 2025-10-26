Son Mühür- Nicolo Jokic'in yıldızlaştığı karşılaşmada ev sahibi Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı rahat bir oyunla alt etmeyi başardi.

Jokic karşılaşmayı 14 ribaund, 15 asist ve 14 sayıyla tamamladı. Denver'da lige hızlı başlayan Aaron Gordon bu kez 17 sayıda kaldı. Jamal Murray ikiliye 6 ribaund, 5 asist e 23 sayılık performansıyla destek verdi.

Adem Bono'dan 1 asist, 1 sayı...



Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın formasını terlettiği Philedelphia 76ers sahasında Charlette Hornets'ı ağırladı.

12 dakika sahada kalan Bona karşılaşmayı 1 asist ve 2 sayıyla tamamladı.

76ers'de Joel Embiid 20, Tyrese Maxey ise 28 sayıyla oynadı.

Memphis Grizzlies'in geçtiğimiz sezonun finalisti İndiana Pacers'ı konuk ettiği mücadeeleden zaferle çıkan ev shibi Grizzlies oldu.

Grizzlies'de Cedric Coward 6 ribaund, 4 asist ve 27 sayıyla maça damga vuran oyuncu olmayı başardı.



NBA'de gecenin sonuçları...



Nuggets 133-111 Suns

Grizzlies 128-103 Pacers

76ers 125-121 Hornets

Hawks 100-117 Thunder

Magic 98-110 Bulls

