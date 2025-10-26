Son Mühür- Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu Sadettin Saranâ devreden Ali Koç, futboldan kopmayacak gibi görünüyor.

58 yaşındaki iş insanı, Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'yı radarına almış durumda.

Yaklaşık üç hafta önce, Ali Koç'un iki temsilcisinin Sofya'ya gittiği ve Levski Sofya'nın mevcut durumu ve sahipliğiyle ilgili görüşmeler yaptığına dair haberler gündeme gelmişti.



Eski Levski Sofya oyuncusu ve teknik direktörü olan Stanimir Stoilov, bu yöndeki iddiaları "Levski na levskarite" adlı popüler YouTube programı "Rekontra"da doğruladı. Stoilov, Ali Koç'un ekibinden isimlerin Sport Republic'in ziyaretinin ardından "Gerena"yı (Levski Sofya'nın stadyumu) ziyaret ettiğini ve önemli belgelere ve mali raporlara erişim sağladığını paylaştı.



Levski Sofya'nın bir asrı aşan geçmişi var...



24 Mayıs 1914'de bir grup lise öğrencisi olarak kurulan Levski Sofya, Bulgaristan futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. İlk kurulduğunda "Sport Club Levski" adıyla yola çıkan kulüp adını Bulgaristan'ın ulusal kahramanı Vasil Levski'den aldı.



Mavi Beyaz renklere sahip Levski Sofya Bulgaristan liginde 25 şampiyonluk ve 25 Bulgaristan Kupası kazanmış, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

Levski'nin çoğunluk hissedarı Nasko Sirakov, kulübün mülkiyetinin değişme olasılığı konusunda yaptığı açıklamada kontrol hissesini satın almak için yurt dışından ilgi olduğunu, ancak henüz gerçek bir teklif gelmediğini duyurdu.